Aquila La rinascita passa da Loris Beoni | e non solo

(Di martedì 16 aprile 2024) Arezzo, 16 aprile 2024 – Un mese fa, dopo la sconfitta con la Pianese e il primo tempo forse peggiore della stagione, si addensavano nubi minacciose sul futuro dell'. La sconfitta sull'Amiata, condita dalla decisione di alcuni tifosi di lasciare gli spalti dopo 45 minuti per protesta, era arrivata, tra l'altro, dopo il pareggio interno, deludente, con il Ponsacco e aveva messo la squadra rossoblù in una condizione di classifica precaria, in piena bagarre salvezza. Musi lunghi e pessimismo a piene mani. Era stata in quell'occasione che, dall'alto della sua esperienza, aveva lanciato un monito: "forse non è chiaro a tutti. Qui dobbiamo salvarsi, e bisogna uscire da questa situazione in tutti i modi". Come per dire, lasciamo a casa il fioretto, adesso c'è bisogno della spada. Molti avevano iniziato anche a nutrire dubbi ...