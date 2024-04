Apre Hisense Innovation Market | il mercato più cool di Milano

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) –ha annunciato oggi il suo debutto allaDesign Week 2024, con una presenza che si fa notare nel Distretto Tortona, in via V. Forcella 7, grazie all’, ilpiùdi. Uno spazio che ogni giorno prende vita con una serie di appuntamenti speciali, per poi trasformarsi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.