Appalti pubblici | in arrivo nuove disposizioni

(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 - Licenziata a maggioranza in commissione Bilancio del Consiglio regionale, con l’astensione di due gruppi di opposizione, la proposta di legge della Giunta toscana per riorganizzare il sistema deglia seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti che introduce, tra l’altro, la figura di responsabile unico di progetto in sostituzione del responsabile unico del procedimento Leorganizzative intendono modificare la legge regionale 38/2007 proprio per: disciplinare il modello organizzativo per la nomina del responsabile unico di progetto (Rup) e dei responsabili del procedimento di fase; dettare leorganizzative per la verifica della documentazione amministrativa, per la presidenza delle gare e le ...

