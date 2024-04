Anziano insieme al suo cane salvati in dirupo nel casertano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenuti nel pomeriggio a Pontelatone per salvare une il suo cucciolo di, entrambi caduti in unadiacente ad un corso d’acqua. Due le squadre giunte sul posto dal Comando Provinciale di Caserta, tra cui quella composta da esperti in tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali). I pompieri si sono subito inoltrati nella folta vegetazione che circondava il fossato, per poi effettuare degli ancoraggi ed una manovra di calata e recupero sulla verticale per circa 60 metri; una volta scesi nel fossato, i Vigili del fuoco hanno soccorso sia l’proprietario, che aveva varie ferite ed escoriazioni, che il suo cagnolino, in buone condizioni ma ancora spaventato; entrambi sono stati tirati fuori, con l’soccorso ...