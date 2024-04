Anya Taylor-Joy | una stella Dior in quel di Hollywood

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 aprile 2024) La regina degli scacchi, The Menu, Dune e adesso Furiosa: la crescita professionale di-Joy non si ferma, così come diventa sempre più forte il suo legame con il panorama glam. A dimostrarlo è anche l’etereo abito da sposa. Attrice amatissima, ma soprattutto rivelazione glam: difficile racchiudere in poche parole il ruolo di-Joy agli occhi del pubblico appassionato di cinema, televisione e anche moda. Negli ultimi anni il suo nome ha ravvivato tutte e tre le aree, lasciando un’impronta significativa che difficilmente dimenticheremo. Soprattutto perché l’attrice ha reso ben chiaro il suo interesse e non ha intenzione di allontanarsi così rapidamente dalle luci della ribalta. Nelle ultime settimane sono emersi a sorpresa dettagli relativi al suo matrimonio top secret avvenuto circa due anni e mezzo ...