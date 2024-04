Antonio Marras | incontro tra moda e design al Salone Del Mobile di Milano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 16 aprile 2024) “Il Mare Dove Non Si Tocca”, il concept store firmatosbarca alla MDW 2024. I dettagli Un luogo fuori dall’ordinario, che fugge le dimensioni del tempo e dello spazio ed elude la percezione razionale di chi lo visita.Nonostantenasce dall’inquietudine e dall’estro di, artista, stilista eer, un uomo nella cui intimità convivono intuizioni, gesti e segni d’arte diversi e complementari. Un crocevia di incontri e sguardi dentro prospettive inedite, nel cuore diin via Cola di Rienzo. Un concept store che vuole parlare a un pubblico eterogeneo, pensato come evoluzione sensoriale dello shopping tradizionale. In occasione deldeldi, in programma dal 16 ...