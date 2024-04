Anticipazioni Uomini e Donne | Ida Platano non si presenta in studio | Daniele indica la sua preferita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 aprile 2024) Oggi negli studi del dating show di Maria De Filippi sono state registrate nuove puntate che andranno in onda nelle prossime settimane: ecco cosa è successo. Nella puntata registrata oggi, martedì 16 Aprile 2024, dipresso gli studi Elios di Mediaset a Roma, si è assistito a un inatteso colpo di scena: Ida ha avvisato che non si sarebbeta. Sempre per il Trono Classico,ha ballato con Marika. Le informazioni, contenenti spoiler, sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram. Nuovo colpo di scena nel Trono Classico del dating show: la drastica decisione della tronista Il Trono Classico si è aperto subito con una sorpresa: Ida ha deciso di saltare la registrazione perché ormai non si fida né …