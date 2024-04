Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 16 Aprile

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 16 aprile 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 16Le condizioni di Diana non accennano a migliorare, mentre Nunzio ottiene finalmente la collaborazione di Marta per indagare sui suoi sospetti su Flavio. Sospetti che, in effetti, sono più che fondati. Nel frattempo, Viola continua a godersi i festeggiamenti per il compleanno, e Rosa prende una decisione che toccherà Damiano più di quanto egli stesso immagini. Spronato da Valeria, Niko riesce finalmente a fare un primo passo nel lasciarsi il ...