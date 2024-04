Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 16 Aprile

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 16 aprile 2024): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 162024.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Matilde confida a Flora il tradimento di Vittorio, mentre Tancredi usascuse per starle sempre più vicino. Tullio vieta a Elvira di cantare alla serata del Caffè Amato, ma lei inizia a tenergli testa. Alfredo e Irene litigano a causa di Crespi e lui decide di allenare Clara per tutta l’estate. Maria è pronta ad affrontare il padre e confessargli i suoi veri sentimenti per Matteo. ...