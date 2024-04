Anticipazioni Endless Love | la puntata di oggi 16 Aprile

(Di martedì 16 aprile 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it. Emir decide di ripercorrere lo stesso cammino seguito da Nihan, fino a trovare la baita abbandonata in cui, poche ore prima, si erano rifugiati la moglie e Kemal. Poi Emir rimprovera Ozan per aver dato fuoco alla barca di Salih, ma allo stesso tempo si complimenta: il ragazzo ha agito per ottenere ciò che desidera. Chi è Nihan di? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 ...

