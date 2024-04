Antibiotici per le infezioni delle basse vie respiratorie? Lo studio | “Nel 29% dei casi prenderli non ha cambiato durata e gravità”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Glie levie. In un unocondotto da ricercatori del Georgetown University Medical Center, pubblicato sul Journal of General Internal Medicine, è emerso che l’uso dinon ha avuto un impatto misurabile sullao sulladi tosse, anche in presenza di un’infezione batterica. La ricerca ha coinvolto i cittadini statunitensi che si sono rivolti a strutture di assistenza primaria o d’urgenza perdel tratto respiratorio inferiore, “Ledel tratto respiratorio superiore di solito includono il comune raffreddore, il mal di gola, lesinusali e dell’orecchio”, ha spiegato Dan Merenstein, ...