Ansia per Angelo | ricerche ad Arpaia

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOre diper. La Prefettura ha interessato anche i Vigili del fuoco per la ricerca di un 31enne di Montesarchio di cui non si hanno notizie da tre giorni. Dopo l’allarme lanciato via social che non aveva più notizie del congiunto che risultava irreperibile, il caso è diventato ufficialmente di scomparsa a seguito della denuncia di scomparsa presentata ai Carabinieri della città caudina dalla famiglia. Alcune segnalazioni sono state già verificate dall’Arma, e qualche speranza aveva suscitato un presunto avvistamento ad; ma dell’uomo finora nessuna traccia. Dalla serata di lunedi, dunque, la Prefettura ha dato il via al coinvolgimento dei caschi rossi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

