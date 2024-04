Annuncia l’intento di suicidarsi in live TikTok: salvato in extremis dalla polizia - È accaduto a Villa San Giovanni, in Calabria, dove i poliziotti hanno salvato la vita a un uomo che poco prima aveva Annunciato su Tik Tok l'intenzione ...fanpage

XYZ Reality dà il benvenuto ai leader nel settore dei data center Christian Belady e Brian Mattson come consulenti strategici - XYZ Reality , l’azienda che sviluppa l’omonima piattaforma di realtà aumentata per applicazioni di ingegneria edile nei settori dei data center e delle costruzioni cruciali per scopi aziendali, è ...ansa

Tsitsipas, il campione del Metaverso - DWorld, società leader nell’industria del metaverso, è entusiasta di Annunciare la sua collaborazione con il Rolex Monte-Carlo Masters per creare un’intervista immersiva con il campione di quest’anno ...bitmat