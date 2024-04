Anna Frank con la maglia del Benevento | indaga la Questura | “questo non è calcio”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Sui profili social dei tifosi delsta montando la protesta per un episodio che non ha nulla a che vedere con ilgiocato. Il riferimento è ad una foto che che ritraecon ladel. “Anche se si trattasse di un fotomontaggio sarebbe indegno. Ogni giorno assistiamo ad atti che fino a pochi anni fa sarebbero stati impensabili. Una deriva che preoccupa non poco”. Sono le parole del deputato dell’Avs Francesco Borrelli. Nella foto inviata a Borrelli si vede una mano che regge l’immagine dicon ladel, la scritta “sannita giudeo” e, sullo sfondo, i tifosi di spalle sugli spalti.