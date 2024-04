Angelica Baraldi | nuovo progetto in arrivo | annuncio a sorpresa sui social

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 16 aprile 2024)incontra i fan dopo il Grande Fratello: inun appuntamento importante per l’ex gieffinapronta a incontrare i fan. La ex concorrente del Grande Fratello, che sta riscuotendo un grande successo suidopo la fine del percorso nel reality. Intervenuta in una storia Instagram, la ex gieffina ha voluto ricordare un appuntamento ai suoi follower, che avranno dunque la possibilità di incontrarla dopo averla ammirata nella Casa: “Ciao ragazzi, buongiorno. Sono qua per darvi una notizia molto importante, esattamente il 18 aprile sarò in Sicilia allo stadio Milazzo per fare una partita tutti insieme contro il bullismo e contro la violenza di genere. Mi raccomando segnatevi questa data, 18 marzo. Ci vediamo lì, non potete mancare” le parole di ...