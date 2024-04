Andrea Costa Carica Di Paolantonio | Crediamo ai playoff»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Poteva essere un’occasione per portare a casa un altro scalpo importante in questo campionato. Alla fine la sconfitta con Faenza non pregiudica troppo l’ottavo posto (e quindi) dell’, che potrà diventare certo una vittoria nel derby con la Virtus, o in caso negativo con la contemporanea sconfitta di San Severo. Peccato però non essere riusciti a portare a casa la sfida contro i Blacks, nel girono del ritorno al PalaRuggi, dopo una partita estremamente intensa e calda, anche sugli spalti. Pesano alcuni errori nel finale, su tutti il mancato fallo biancorosso per evitare la tripla di Vico che ha portato all’overtime, così come in precedenza l’inutile esultanza di Aukstikalnis verso la curva faentina che ha portato al tecnico, e al libero, che ha ridotto il gap ospite da 4 a 3 punti. Il lituano, che già aveva preso ...