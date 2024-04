Ancora una morte sul lavoro | travolto da macchinario 53enne perde la vita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 1 minutoLa Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga per omicidio colposo su un infortunio mortale sulavvenuto l’11 aprile scorso – del quale si è avuto notizia solo oggi – in un’azienda della zona industriale Nord di Marcianise (Caserta), dove ha perso lal’operaio Carlo Amendola,di Casoria (Napoli); il lavoratore aveva riportato lesioni molto gravi dopo essere statoda un, ed era stato portato d’urgenza all’ospedale napoletano Cardarelli dove è morto dopo poco. Pare che Amendola stesse lavorando su una macchina sbobinatrice. Non si ferma dunque la scia di sangue dei morti sulnel Casertano; il 10 aprile scorso, in un cantiere edile di Grazzanise, aveva perso laun lavoratore 33enne di ...