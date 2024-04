Anche Prato e il Fabbricone tra i “luoghi parlanti”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 – «Raccontando da oltre 15 anni il mondo dello spettacolo, e collaborando con festival e teatri, non posso non essere legato al teatrodi, uno deipiù importanti d’Italia per la ricerca e la sperimentazione teatrale. È stato il luogo che più mi ha formato da spettatore teatrale, dove ho lavorato in occasione dello spettacolo Il vuoto, che ha rappresentato l’inizio del mio percorso lavorativo». Così Simone racconta la città nutrendone l’identità corale su Loquis, la piattaforma digitale che riunisce le storie raccontate da chi abita o attraversa un territorio e ne lascia orma sonora alla comunità degli altri viaggiatori. In occasione della giornata internazionale della voce, l’app di travel podcast ideata da Bruno Pellegrini e fondata con Fabrizio Cialdea inaugura il canale ...