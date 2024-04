Non soltanto le due eliminazioni (qui per scoprire chi ha dovuto lasciare la scuola), ieri durante la registrazione di Amici di Maria c’è stato un gradito Ritorno . Uno dei vincitori del talent ... (biccy)

Salento, morto a 15 anni: la maglia della Nazionale, regalo di compleanno sul banco vuoto - Avrebbero dovuto consegnarla oggi (ieri) la maglia della nazionale italiana come regalo di compleanno i compagni di classe di Abdoulay. Non è stato possibile. «Noi siamo la sua ...quotidianodipuglia

Rocco Siffredi e Cristina D’Avena, “delirio” a due: sui social impazza la foto di coppia (con indizio “bollente”) - Una foto a due fa esplodere il web, e coinvolge un celebre attore amatissimo e una voce iconica dei cartoni ... chiariamolo. Ma sembrano Amici da sempre, Rocco Siffredi e Cristina D’Avena. Lui si è ...libero

Amici, ex amatissimo ballerino nel corpo di ballo di una star internazionale: "Tutto questo per me è un dono" - Il ballerino professionista ed ex allievo di Amici, Adriano Bettinelli, nel corpo di ballo di Mariah Carey. Tra i tanti ballerini che sono passati dalla scuola di Amici, molti sono riusciti a ...comingsoon