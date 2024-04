Amici 23 | Holden sempre assente durante il daytime | spunta il presunto motivo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 16 aprile 2024) Ad23 si fa sentire da alcuni giorni l’assenza didalla casetta degli allievi, infatti, da un po’ il cantante non appare nelle puntate del, nonoostante fosse presente nella puntata del Serale di sabato 13 aprile 2024. Tuttavia, nelle ultime ore è saltato fuori ilper cui non parteciperebbe alle attivittà come gli altri alunni del talent show di Maria De Filippi.23: perchénon c’è mai Secondo alcuni rumors, ilper cuiè mancato negli ultimidi23 sarebbe legato a dei motivi di salute, si vocifera infatti che potrebbe essere malato, forse influenzato o persino affetto da Covid-19, nonostante quest’ultima teoria sembri meno ...