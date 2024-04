Amarcord Fiera Campionaria. Quando CityLife non esisteva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) Da luogo dove le aziende facevano a gara per mostrare al mondo ciò di cui erano capaci, i loro “campioni“ appunto, a grande parco con grattacieli e condomini tra i più famosi d’Italia firmati da archistar internazionali. Da padiglioni affollati di gente a caccia dell’ultima trovata commerciale, ad appartamenti extralusso abitati da influencer e vip di varia natura. In occasione della Giornata del Made in Italy, FondazioneMilano ha aperto i suoi sconfinati archivi (che custodiscono, tra le altre cose, un tesoro di 500mila immagini) e organizzato una visita su quello che fino al 2005 fu il cuore pulsante dell’economia nazionale e ora è uno dei quartieri simbolo della “nuova Milano“. Un fetta della città protagonista di una rivoluzione che non ha pari sotto la Madonnina. Realizzata peraltro in meno di vent’anni, anche se la fine reale della metamorfosi, con ...