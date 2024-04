Amalfi | turista americana cade in mare mentre scatta un selfie | salvata da tre amalfitani

(Di martedì 16 aprile 2024) Attimi di paura nella serata di ieri ad, dove unadi 30 anni – come riporta Salerno Today – è caduta accidentalmente prima sugli scogli e poi innei pressi del portosi stavando un. Ad aver dato l’allarme è stato il fidanzato della 30enne. Velocemente, sono intervenuti tre cittadinitani per salvarla. La giovane è stata trasportata con un’ambulanza all’ospedale di Castiglione di Ravello per le diverse ferite riportate al volto. Segui ZON.IT su Google News.

AGI - Si è schianta to sugli scogli mentre faceva parapendio rimanendo Ferito . È accaduto stamani, poco prima delle 11, al fiordo di Furore in Costiera Amalfitana. Un turista americano di 22 anni, ... (agi)

