Mancini e Amadeus via per soldi. Il primo fu linciato , il secondo è una vittima del potere . Ne scrive il Foglio nella rubrica di Maurizio Crippa “Contro Mastro Ciliegia”. Il Foglio sorride e ... (ilnapolista)

Amadeus via dalla Rai, «Fiorello deve restare a ogni costo»: la telefonata di Giorgia Meloni in Rai - Amadeus è andato. Il cavallo di razza ha ormai lasciato ufficialmente la scuderia Rai. Ora la missione di viale Mazzini è non perdere anche lo stallone Fiorello. Lo avrebbe detto ...leggo

Sette arresti in operazione antidroga in Calabria - Due piazze di spaccio che, in parallelo, gestivano la vendita al dettaglio di vari tipi di droga a Cittanova e Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. (ANSA) ...ansa

Amadeus, addio alla Rai. Chiambretti: "Sarà dura sostituirlo. Il Festival deve continuare nel solco che ha tracciato" - Il comico-conduttore è tornato in viale Mazzini dopo 18 anni. "Il corteggiamento Mi hanno convinto con una pizza Margherita. Saranno tutti dietro il cespuglio pronti a sparare al primo errore" ...quotidiano