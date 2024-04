Amadeus | stoccata dell' ad Rai Roberto Sergio | Ne ho visti tanti andare via | poi sono tornati

(Di martedì 16 aprile 2024)lascia la Rai e nonostante ambo le parti - conduttore e verticia tv pubblica - siano state molto attente a non sollevare polveroni, che dietro il 'fattaccio' ci siano rapporti tesi e ormai deteriorati non è un segreto. "Impossibile contrastare una scelta di vita". Così l'ad Rai...

Festival di Sanremo , non si fa attendere la stoccata di Ghali nel corso della serata: Amadeus rimane spiazzato proprio come il pubblico Un Festival di Sanremo che si è concluso nel cuore della ... (cityrumors)

Amadeus ha annunciato il suo addio alla Rai. Con un video diffuso su Instagram, il popolare conduttore ha espresso la sua gratitudine per gli anni trascorsi all’interno del servizio pubblico, ... (nicolaporro)

Sara Funaro: «Stop al mangificio e difesa dei negozi di vicinato, ecco come faremo» - Sono questi gli assi portanti del piano per il commercio di Firenze proposto dall’assessora comunale e candidata sindaca dem, Sara Funaro, durante la tappa del tour elettorale in piazza Beccaria ...corrierefiorentino.corriere

Amadeus lascia Rai: un addio che segna la fine di un'era - Amadeus, il volto più amato di casa Rai, ha annunciato ufficialmente la sua decisione di lasciare la Rai. La notizia è stata confermata dallo stesso Amadeus attraverso un video pubblicato su Instagram ...informazione

Amadeus: “Lavorare in Rai è stato un orgoglio, ora spazio a nuovi sogni”/ “Le bugie circolate sulla stampa…” - Amadeus, dopo l’ufficialità dell’addio alla Rai, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni attraverso un video pubblicato sui social. In poche settimane siamo passati dalle utopiche speranze di vedere ...ilsussidiario