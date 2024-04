Amadeus | quei milioni di motivi per andarsene Ma c’è un dato negativo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 16 aprile 2024) Alla fine l’uomo di Sanremo ha detto sì, ma al Nove. Ciao ciao alla Rai.fa le valigie e lascia la tv di Stato dopo tanti successi e non poche polemiche. Ieri il conduttore l’ha annunciato ai vertici dell’azienda, ha realizzato un video per togliersi qualche sassolino dalle scarpe e Roberto Sergio con Gianpaolo Rossi lo hanno ringraziato, ricordando di aver fatto tutti gli sforzi economici ed editoriali per provare a trattenerlo. Non è bastato. E si vedrà se “Mr. 100”, come lo chiamano i giornali, riuscirà a ripetere al Nove quanto fatto su Rai1. C’è però un però: a quanto pare, l’addio alla televisione pubblica avrebbe scatenato un mood di reazioni negative. Nel pieno delle voci non confermate e delle tante speculazioni, infatti, secondo Arcadia le conversazioni online relative al noto presentatore hanno subito una notevole impennata ...