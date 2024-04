Amadeus | quali saranno i suoi progetti una volta arrivato su Nove?

Era nell'aria da un po', ma ora è ufficiale: Amadeus , il conduttore di punta della televisione pubblica , lascia la Rai. Non rinnoverà il suo contratto in scadenza ad agosto e... (ilmessaggero)

Parliamo di Amadeus che se ne va via dalla Rai. Ogni volta che qualcuno di grosso lascia viale Mazzini, diventa un problema. Ma perché? Non riesco proprio a capire per quale motivo se un conduttore ... (nicolaporro)