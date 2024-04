Amadeus | le balle e una scelta giusta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 aprile 2024) Abbiamo letto con un certo sbalordito divertimento, o forse era solo uno sbadiglio prolungato davanti a tanta ripetitività schematica, commentatoresse e commentatoroni scrivere cose come: “La canea che avrebbero fatto se #fosse andato via dalla #Rai durante un governo non guidato da loro. Le dimissioni che avrebbero chiesto. I danni che avrebbero evocato”. Oppure: “#TeleMeloni. Va avanti il proficuo ‘lavoro di riequilibrio’”. Ma a parte un titolo forzoto della Stampa, “Mister 100 milioni”, che ha indotto persino sua democristianitudine a rintuzzare, “la gente ora pensa che lui guadagnerà 100 milioni, ma non è così”, è bizzarro che sul trasferimento del Lautaro Martinez dei conduttori Rai a Discovery si sia straparlato di pasticci, bisticci, e ovviamente delle immancabili mani delle destre sulla tv pubblica. Cheabbia ricevuto ...