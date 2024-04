Amadeus? La Rai sopravviverà | cosa gli serve ora | parla Saccà | l' uomo che ha lanciato Mister Sanremo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Agostino, monumento della Rai dove ha ricoperto quasi tutti gli incarichi dirigenziali dal 1976 al 2007,di prodotto ma anche di numeri, haper la prima volta nel preserale con In bocca al lupo nel 2000. Su Libero commenta l'addio alla Rai del conduttore per «nuovi sogni» televisivi che si chiamano Nove (del gruppo Warner Discovery). E molto di più. La Raiall'addio di? «Sì. E' molto forte strutturalmente ma è indebolita per la mancanza di risorse. Tutto nasce quando il governo di Matteo Renzi le sottrae 350 milioni di euro spostando il canone nella bolletta. Il governo Renzi ha sottratto risorse in modo illegittimo in quanto secondo una sentenza il canone è una tassa di scopo. La situazione è rimasta praticamente inalterata negli anni ...