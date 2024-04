Allarme Carlos Alcaraz | infortunio al braccio | Madrid a rischio e ranking Atp in pericolo “Adesso non c’è niente di chiaro per me”

(Di martedì 16 aprile 2024)ha fatto suonare il campanello d’. Dopo il ritiro dal Masters 1000 di Montecarlo e il forfait al torneo Atp 500 di Barcellona, lo spagnolo ha tenuto una strana e fugace conferenza stampa, senza accettare domande.ha incontrato i giornalisti nella capitale catalana e ha avvertito tutti: “Non posso dire al 100% che giocherò a“. Una notizia devastante per il numero 3 del mondo, che se saltasse anche il Masters 1000 spagnolo vedrebbe di fatto dimezzata la stagione sulla terra rossa, ovvero la sua superficie preferita. Non solo: nelAtpsi allontanerebbe ancora di più da Jannik Sinner, rischiando invece di subire il sorpasso di Daniil Medvedev. “Non ho potuto giocare il torneo di Barcellona, ma ho deciso di venire a ...

