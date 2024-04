Allarme carceri | nel drone droga | telefonini e coltelli per i detenuti

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI droni per rifornire idi. L’ultimo ritrovamento ad opera degli uomini del reparto di polizia penitenziaria del carcere di Carinola, nel Casertano, con l’ausilio di militi dell’Arma dei carabinieri, ripropone l’lanciato mesi fa dal Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe) sull’uso, da parte della criminalità, della tecnologia. La denuncia è di Tiziana Guacci ed Ettore Natale, rispettivamente segretario regionale per la Campania e segretario locale di Carinola del Sappe: “Ieri sera, dalla sala regia del carcere, hanno visto volare unsulla struttura detentiva: supportati dai carabinieri, gli uomini della Polizia Penitenziaria, hanno fermato due uomini che stavano manovrando l’aeromobile mentre una terza persona, una ...

