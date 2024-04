Alla scoperta dei parchi cittadini in sella ad un pony

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Arezzo, 16 aprile 2024 – L'asd Scuderia Pan, con il patrocinio del Comune e del Coni, presenta il progetto "" che si terrà domenica 21 aprile a Villa Severi, 5 maggio parco Pertini, 19 maggio Villa Severi, 29 settembre parco Pertini, 20 ottobre Parco del Pionta, 27 ottobre Villa Severi, 3 novembre parco tra via dell'Acropoli e via Anconetana e 17 novembre Parco Pertini. Il progetto si svolgerà in primavera e in autunno la domenica pomeriggio dalle 16 alle 18 per dare la possibilità a bambini e ragazzi, nessuno escluso, di scoprire il verde deiinad un. L'iniziativa sarà pubblicizzata sui social, nei media e nelle scuole per dare la possibilità a più bambini possibile di vivere questa esperienza con gli animali, in maniera completamente gratuita. I bambini saranno fatti salire sui ...