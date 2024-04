Alice Scagni | il fratello Alberto condannato anche in appello | 24 anni e mezzo con la seminfermità Il pm aveva chiesto l' ergastolo

GENOVA L’invio di una volante "non avrebbe potuto impedire" l’ Omicidio di Alice Scagni , la mamma di 34 anni massacrata a coltellate dal fratello Alberto la sera del Primo maggio 2022 sotto casa a ... (quotidiano)

Il sostituto procuratore generale Ezio Castaldi ha chiesto l’ergastolo per Alberto Scagni , l’uomo che il primo maggio 2022 Uccise la sorella Alice sotto casa a Quinto. Scagni , presente in aula, era ... (gazzettadelsud)

Confermata la condanna a 24 anni e mezzo per Alberto Scagni - È stata confermata la condanna a 24 anni e mezzo, con la dichiarazione di seminfermità per Alberto Scagni, l'uomo che il primo maggio 2022 uccise la sorella Alice sotto casa a Quinto (Genova). Lo hann ...ansa

Uccise la sorella Alice Scagni, per il fratello Alberto confermata la condanna a 24 anni e 6 mesi - Condanna quindi a 24 anni e 6 mesi, perché ritenuto semi-infermo di mente da una perizia terza Il 42enne genovese è comparso di nuovo di fronte a una Corte dopo il ricorso della Procura, che aveva ...genova.repubblica

Genova, uccise sorella: sostituto pg chiede ergastolo per Scagni - Il sostituto procuratore generale Ezio Castaldi ha chiesto l'ergastolo per Alberto Scagni, l'uomo che il primo maggio 2022 uccise la sorella Alice sotto casa a Quinto. Scagni, presente in aula, era ...telenord