Aliberti | “Napoli | non prenderei Pioli Preferirei uno che abbia più carattere Mi piacerebbe Conte” 

(Di martedì 16 aprile 2024): Conte deve avere carta bianca per operare a modo suo. Se si sceglie Conte, si decide di dargli fiducia e questo significa lasciarlo lavorare A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Aniello Alberti, ex presidente della Salernitana. Queste le sue parole sul, Conte e: “Quando Presitutti si chiedevano chi fosse questoe anche io! Lo prese il mio direttore sportivo, Carmine Longo, mi sono fidato di lui e 25 anni fa lo prendemmo. Di strada ne ha fatta, ha maturato esperienza. E’ una persona che risponde a certi requisiti, può fare bene ovunque, ma per iluno chepiù. MiConte. Per esperienza fatta, ...

Salernitana, Aliberti: “Il paracadute serve a poco, Iervolino deve fare piazza pulita” - Stampa «La retrocessione È un bagno di sangue: il paracadute serve a poco, leviamoci dalla testa che bastino quei venti milioni per appianare le cose. La Salernitana, stando a quel che ho letto, in q ...salernonotizie

Amministrative 2024, Aliberti: “Forza Italia ritorni a essere partito di riferimento di questo centrodestra” - Relativamente alle prossime elezioni amministrative in Campania e in particolare in provincia di Salerno, il Presidente di FI – provincia di SA, Pasquale Aliberti: “L’arroganza e la prepotenza di ...salernonotizie

Autismo, giornata mondiale: un documentario per un aiuto concreto alle famiglie dei malati - Non siete soli e le nostre strutture, così come altre in Italia, rappresentano l’opportunità di fare rete, un altro aspetto essenziale dell’assistenza», sostiene Maria Nicoletta Aliberti, responsabile ...roma.corriere