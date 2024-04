Alfonso Signorini e le maratone di sesso con l’ex fidanzata Laura | “Aveva sempre la cistite”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Giulia Salemi ha esordito nel mondo del podcast con “Non lo faccio x moda”. Il primo ospite è statoe si prosegue poi con L’estetista Cinica, Clara, Giulia De Lellis, Beatrice Luzzi e altri. Il conduttore del “Grande Fratello” ha raccontato aspetti molto intimi del suo passato sentimentale. Anzitutto dei rapporti sessuali con la sua ultima ex, prima che facesse coming out. “Lei mi dice dice: ‘Tu non sei gay’. Perché noi facevamo di quelle nottate. Carico? Di più.la, ti dico solo questo. Anche perché, essendo perfezionista, mi ero fatto tutta una cultura straordinaria”, ha rivelato divertitofacendo riferimento alle notti di. E poi il conduttore ha confessato il suo ...