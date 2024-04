Alfa Romeo rinomina il nuovo modello da Milano a Junior

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 16 aprile 2024) : un omaggio al passato per promuovere serenità e entusiasmo Dopo la polemica con il governo italiano riguardo al nome “” per la sua nuova compatta sportiva,decide dirla “”. Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato del brand, ha spiegato che, nonostante il nomefosse legale, il cambiamento mira a promuovere un clima di tranquillità. La produzione della nuova Stelvio e Giulia rimane confermata a Cassino, mentre i modelli del 2027 sono ancora in fase di valutazione. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, esprime soddisfazione per la decisione, sottolineando l’importanza del “Made in Italy”. Per Imparato, il caso è chiuso e il nome verrà modificato su tutti i mercati. “” è un omaggio al passato e riceve ...