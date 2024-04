Alex Garland | 4 film da vedere prima di Civil War

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 aprile 2024)War è in arrivo al cinema, e allora prepariamoci alla visione recuperando 4 dei migliori titoli scritti o diretti da. C'è un'aspirazione che sembra arrivare da Prometeo quella che brucia nel cuore dei protagonisti modellati dalla penna e dalla cinepresa di. Tanti Icaro che scrutano, che guardano dall'alto dei propri cieli in tempesta, per poi bruciare di aspirazione cadendo al suolo, traditi dalla propria sicumera, da quell'ignorata natura fallace, imperfetta, dell'essere umano. Che si tratti di un romanzo, una sceneggiatura, o una regia cinematografica,riesce sempre a cogliere ogni fase di questa spinta anarcoide di chi tenta di elevarsi a Dio per poi mostrarsi nella sua essenza - a tratti mostruosa - terrestre. Ma in ...