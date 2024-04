Alessandra Moretti | «La mia storia con Massimo Giletti | sincera ma tormentata»

(Di martedì 16 aprile 2024) L’eurodeputata ha raccontato come è nato il legame che, una decina di anni fa, l’ha unita al giornalista. «È stato l’uomo che mi ha corteggiato in modo più insistente. All’inizio non mi piaceva»

Roma, 13 aprile 2024 – Prima il caso Bari. Poi le altre inchieste in Puglia. È esplosa una nuova questione morale? Non solo nel Pd, evidentemente... "La patente di moralità non ce l’ha nessuno – ... (quotidiano)

Pd, da Annunziata a Bonaccini tutti vogliono il primo posto. Schlein Vada in ordine alfabetico - Ormai non resta che sfogliare la margherita o partecipare ad una seduta di autocoscienza. È che il rovello di Elly Schlein non si scioglie, il ...iltempo

Europee, countdown per candidatura Meloni-Tajani. Domenica annuncio di Schlein - Nel centrodestra voci su possibili annunci in settimana. I dem stringono i tempi sulle liste Conto alla rovescia per la corsa alle Europee di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Per l'accoppiata, raccont ...adnkronos

Bologna, la crisi delle nascite e il problema casa: «Sistema a rischio» - L'ex dirigente del Comune Gianluigi Bovini: «Per rilanciare la natalità devono crescere gli stipendi delle nuove generazioni» ...corrieredibologna.corriere