Alcol | l’allarme Iss | “3 | 7 milioni di italiani bevono fino ad ubriacarsi”

(Adnkronos) – In Italia "si registrano 36 milioni di consumatori di Alcol ", con "10 milioni e 200mila italiani sopra i 18 anni" che "hanno bevuto Alcol quotidianamente. Ma spiccano i 3,7 milioni di ... (corrieretoscano)

Il 31% di studenti fa abuso di alcol consumando da tre a cinque drink uscendo la sera, mentre è in aumento l’ abuso di fumo . Sono alcuni degli allarmi lanciati dai giovani farmacisti dell’Agifar di ... (orizzontescuola)

PORDENONE - UDINE - Tra Pordenone e Udine, in un solo anno, quasi cento ragazzini minorenni sono stati ricoverati in ospedale per problemi (anche seri) legati all?abuso di alcol oppure di... (ilgazzettino)