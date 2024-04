Alberto Scagni | confermata in appello la condanna a 24 anni e mezzo con la seminfermità

Per la morte di Alice Scagni è arrivata la condanna, anche in appello, per il fratello Alberto . Riconosciuta la seminfermità mentale, e dunque evitato l’ergastolo, la condanna è a 24 anni e mezzo di ... (thesocialpost)

Genova, confermata in Appello la condanna ad Alberto Scagni per l’omicidio della sorella - Confermata anche in appello la condanna a 24 anni e sei mesi di reclusione per Alberto Scagni, il 42enne che il 1 maggio del 2022 uccise la sorella Alice, di 3 anni più grande, sotto la sua casa di ...tg24.sky

Alberto Scagni, uccise la sorella: confermata la condanna - La condanna di Alberto Scagni è stata confermata in appello. L’uomo uccise la sorella Alice nel 2022, a Genova.notizie

Confermata la condanna a 24 anni e mezzo per Alberto Scagni - È stata confermata la condanna a 24 anni e mezzo, con la dichiarazione di seminfermità per Alberto Scagni, l'uomo che il primo maggio 2022 uccise la sorella Alice sotto casa a Quinto (Genova). Lo hann ...ansa