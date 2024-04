Alan Wake | Acquista 4000 codici su eBay ma scopre che non funzionano

(Di martedì 16 aprile 2024) Dal gelido cuore della Finlandia giunge un racconto tanto singolare quanto avvincente, un’epopea che vede protagonista una giovane tecnica AV di nome Alisa, la cui fiamma perha acceso una passione tanto ardente da spingerla a compiere un gesto sorprendente: l’acquisto di nientemeno checopie digitali del primo capitolo della celebre serie videoludica, solo per scoprire che nessuna di esse funzionava.tinon funzionanti suTutto ha avuto inizio con un annuncio su, una tentazione irresistibile che prometteva un tesoro diper il download di, ognuno inciso su un’apposita ...

I requisiti PC di Alan Wake 2 sono stati rivisti al ribasso . L’ottimizzazione messa in atto da Remedy Entertainent consentirà a un maggior numero di utenti di accedere al videogioco. Parliamo ... (game-experience)

Remedy Entertainment ha pubblicato il suo resoconto finanziario del 2023, segn Alan do un consistente calo nei ricavi del 22,2% che ha portato i guadagni a 33,9 milioni di euro, contro i 43,6 ... (game-experience)

Remedy Entertainment ha rivela to che i remake di Max Payne 1 e 2 saranno contraddistinti da un budget in linea con quello di Alan Wake 2, l’ultimo e pluripremiato gioco del team di sviluppo ... (game-experience)

