Al Vinitaly tavola rotonda lancia l' allarme sugli health warning

(Di martedì 16 aprile 2024) Il pericolo deglisulle etichette di vino torna alla ribalta a. Negli spazi della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, oggi si è tenuta las: la filiera del vino sotto attacco-Cosa è cambiato in un anno”, al quale hanno partecipato Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato della Repubblica, Lorenzo Cesconi, presidente FIVI, e Livio Buffo, fondatore di oscarwine – sito internet diventato in pochi anni uno dei punti di riferimento del settore – Ceo dell'agenzia di comunicazione Cenacoli. “Chi produce vino di qualità, legato al territorio e specchio di una stagione – ha sottolineato Lorenzo Cesconi, presidente FIVI – non produce solamente alcol: questo vino, infatti, è un prodotto complesso, che il ...

In Italia 1 milione di consumatori interessati ai vini dealcolati - Un'analisi Swg - Osservatorio del vino Uiv-Vinitaly rileva il potenziale dei vini dealcolati in Italia che, però, nel nostro paese non si possono produrre ...horecanews

Uiv, un milione di dealcolati-lovers ma produzione Italia ferma - "In Italia il 36% dei consumatori è interessato a consumare bevande dealcolate; negli Stati Uniti, incubatore di tendenze specie tra i giovani, il mercato Nolo (no e low alcohol) vale già un miliardo ...ansa

I «senza alcol» non sono più una nicchia - Per Unione italiana vini i dealcolati sono un’opportunità da cogliere. Il mercato Usa ha trainato tutto il segmento dei vini a bassa gradazione o totalmente dealcolati che hanno avuto successo in part ...ilsole24ore