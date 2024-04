Al via il restauro del grande quadro di Camillo Procaccini nella Basilica di Santa Maria Maggiore

(Di martedì 16 aprile 2024) Bergamo. A pochi mesi dall’inaugurazione del Coro ligneo di Giovan Francesco Capoferri e Lorenzo Lotto, riprendono i lavori di recupero delle opere d’arte presenti all’interno delladi, in Città Alta a Bergamo. Fondazione MIA – che amministra l’edificio, proprietà del Comune di Bergamo – ha dato il via a un nuovo intervento: ildelrealizzato alla fine del Cinquecento daposto sulla parete absidale della– proprio sopra il Coro dei Laici – dal titolo ‘Apostoli intorno al sepolcro vuoto e colmo di fiori della Madonna’ (olio su tela, cm 880×380). Come per il Coro ligneo, anche questo progetto vede il finanziamento di Fondazione Banca ...

