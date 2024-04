Al via il processo a Canfora per le accuse di “neonazismo” a Meloni | spunta la claque dell’Anpi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 aprile 2024) È cominciata poco fa a Bari davanti al giudice monocratico della prima sezione del tribunale del capoluogo pugliese Antonietta Guerra l’udienza predibattimentale delper diffamazione a carico dello storico e filologo Lucianodenunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia. I fatti risalgono ad aprile del 2022 quando la leader di Fratelli d’Italia non era ancora premier., assistito dall’avvocato Michele Laforgia, è presente in aula.in tribunale per le offese a, i partigiani lo applaudono Al suo arrivoha trovato un gruppo di manifestanti e sostenitori, in particolare, Cgil, Cambiare Rotta, Link che lo ha applaudito. L’accusa è sostenuta dal pm Giuseppe Dentamaro. In aula anche il ...