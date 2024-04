Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 16 aprile 2024) Ale il suo impegno per ilAl, ex vicepresidente degli Stati Uniti, ha partecipato a un corso di formazione a New York organizzato dalte Reality Project, la sua no-profit, per discutere di leadership nel settore ambientale. Le critiche di Alalle compagnie petrolifereha criticato le aziende petrolifere per l'aumento della produzione di plastica e ha definito "assurda" la tecnologia per l'assorbimento di anidride carbonica. Ha sottolineato la mancanza di impegno delle compagnie nell'abbattere le emissioni. La mancanza di impegno delle compagnie petrolifere Alha espresso scetticismo riguardo all'impegno delle compagnie petrolifere