Al Centro Commerciale Campania apre il Sole365

Un cittadino francese, Damien Guerot, è stato identificato come " L'eroe " che ha cercato di fermare il killer che ha ucciso sei persone a colpi di coltello sabato scorso in un centro commerciale di ... (today)

Non solo Paris Hilton. A fare compagnia a Fedez durante la sua vacanza in California, dove ha partecipato al primo weekend del Coachella Festival, c’era anche la giovane tiktoker Giulia Ottorini. Il ... (iodonna)

In Italia in calo propensione imprenditoriale e avvio di nuove imprese - 4 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si posiziona al 36º posto nel ranking mondiale per quanto riguarda la propensione imprenditoriale del Paese; negli ultimi dieci anni, si è registrat ...quotidianodelsud

Copenaghen: a fuoco la Borsa, crolla la guglia: "È lnostra Notre-Dame" - Copenaghen, 16 apr. (askanews) - Un vasto incendio ha devastato l'ex Borsa di Copenaghen, risalente al XVII secolo, facendo crollare la guglia di 54 metri. L'edificio Borsen, costruito tra il 1619 e ...libero

Furti in via Grande: denunciato a piede libero 36enne nordafricano, aveva anche un taglierino - Livorno 16 aprile 2024 – Furti in via Grande: denunciato a piede libero 36enne nordafricano, aveva anche un taglierino I Carabinieri della Stazione di Montenero hanno denunciato a piede libero un ...livornopress