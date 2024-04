Agenzia delle Entrate | informazioni in cambio di soldi e pranzi al ristorante | tre funzionari arrestati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Terremoto all’. Tresi trovano attualmente agli arresti domiciliari, mentre per un dipendente in pensione e per due professionisti è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’ordinanza di applicazionemisure cautelari, emessa dal gip su richiesta della Procura, è stata eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Roma all’alba di martedì 16 aprile.Leggi anche: Solinas indagato per corruzione: sequestrati bene e immobili per 350mila euro I particolari dell’inchiesta Secondo le accuse, sarebbe stato messo in piedi un sistema corruttivo attraverso il quale i tre pubblici dipendenti, impiegati presso gli Uffici dell’di Roma 3 e Roma 4, avrebbero ...