Adriano Aprà | morto il critico cinematografico | una vita dedicata al cinema

il necrologio dei giusti - se ne è andato adriano aprà, 83 anni, il maggior storico del cinema che..: Marco Giusti per Dagospia adriano apra 8 Se ne è andato Adriano Aprà, 83 anni. Qualcosa in più o in meno di un critico. Di sicuro il maggior storico del cinema che abbiamo avuto in Italia nel dopoguerra. Non solo. Quello che nella seconda metà ...

Addio ad Adriano Aprà, uomo di cinema e di festival: Addio ad Adriano Aprà, uomo di cinema e di festival. 83 anni, critico, regista, attore, protagonista della ...