Adnkronos Q&A | le nuove strade della sostenibilità

(Di martedì 16 aprile 2024) Sviluppo e mobilità sostenibile, economia circolare, transizione energetica, finanza green. Il percorso delle politiche didell'immediato futuro si arricchisce di nuovi progetti e di prospettive innovative. Temi al centro del nuovo appuntamento “Le” diQ&A, tenutosi il 16 aprile al Palazzo dell'Informazione a Roma. Il tema, introdotto da un'intervista al ministro dell'Ambiente eSicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, viene analizzato nei suoi molteplici aspetti legati in particolare alle politiche per l'ambiente, ai mutamenti climatici, alla green economy, alla tutela del territorio, alla mobilità sostenibile. Una sfida, quest'ultima, di significativo impatto anche dal punto di vista sociale ...

Sostenibilità, Pasceri (Subito) '26 mld il giro d'affari del mercato usato nel 2022' - Così Giuseppe Pasceri, ceo di Subito, piattaforma numero uno in Italia nella compravendita di beni usati, intervenendo al meeting Adnkronos ‘Le nuove strade della sostenibilità’ presso il Palazzo dell ...adnkronos

