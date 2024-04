Adl apre a Gasperini e Koopmeiners

(Di martedì 16 aprile 2024) Aurelio De Laurentiis avrebbe aperto le porte ad un possibile approdo di Gian Pieroalla corte del suo Napoli. Insieme all’allenatore orobico potrebbe arrivare anche Teun? Ricambio di giocatori, di modulo e di… Napoli. Aurelio De Laurentiis sembra stia per effettuare il più grande restyling della squadra partenopea da che è seduto alla L'articolo

De Laurentiis, il casting per la panchina procede a ritmi serrati: la strategia - È un tecnico che crede nei giovani e migliora tutti, ed è l’uomo che ha lanciato Koopmeiners e pure Ederson De Laurentiis apre a Gasperini e alla difesa a tre. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fa ...informazione

Repubblica – Richiesta monstre al Napoli di Conte, ADL riflette sul colpo in panchina - In casa Napoli resta il rebus allenatore e il sogno di Aurelio De Laurentiis è manco a dirlo Antonio Conte. Il tecnico pugliese non vuole più stare fermo, ...iamnaples

NAPOLI, Ora punta tutto su Gasperini. Italiano indietro - È un tecnico che crede nei giovani e migliora tutti, ed è l’uomo che ha lanciato Koopmeiners e pure Ederson De Laurentiis apre a Gasperini e alla difesa a tre. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fa ...informazione