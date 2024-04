Adesivo di Anna Frank | la Curva Sud smentisce

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Alla luce di articoli che accostano il nome della sud alla produzione e diffusione di adesivi antisemiti, riteniamo doveroso far sentire la nostra voce ufficiale. Lo facciamo in modo che sia chiara la nostra posizione, sia per i pseudo giornalisti, sia per quelle pagine ultras che non conoscono la nostra storia”. Così in una nota laSud Avellino si discosta da quanto trapelato nelle scorse ore. “Lasud avellino è da anni, se non quasi da sempre, apolitica ed apartitica – si legge nella nota – Per noi laed il mondo ultras sono aggregazione, e la nostra esperienza ci ha portato a vedere la politica sempre come uno strumento disgregante all’interno delle curve. E’ nostra ferma intenzione prendere le distanze e condre l’accaduto, com’è nostra intenzione ...